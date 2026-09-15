Bolu Gerede'de hafif ticari araç devrildi, sürücü hastaneye kaldırıldı
Bolu'nun Gerede ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. D-750 kara yolunda meydana gelen kazada yaralanan sürücüye sağlık personeli ilk müdahaleyi yaptı.
Bolu'nun Gerede ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
D-750 kara yolunda seyreden M.Ç. (30) idaresindeki 34 EGY 393 plakalı hafif ticari araç, Yünlü Yaylaları mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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