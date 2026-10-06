Bolu Gerede\'de hırsızlık hükümlüsü kesinleşmiş 5 yıl 2 ay hapis cezasıyla yakalandı

Bolu Gerede'de hırsızlık hükümlüsü kesinleşmiş 5 yıl 2 ay hapis cezasıyla yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu'nun Gerede ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü, panayır alanında yakalandı. Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Bolu'nun Gerede ilçesinde hakkında 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.S'yi panayır alanında yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.?????
Kaynak: AA
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