Bolu Gerede'de hırsızlık hükümlüsü kesinleşmiş 5 yıl 2 ay hapis cezasıyla yakalandı - Son Dakika
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Bolu Gerede'de hırsızlık hükümlüsü kesinleşmiş 5 yıl 2 ay hapis cezasıyla yakalandı

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Bolu Gerede\'de hırsızlık hükümlüsü kesinleşmiş 5 yıl 2 ay hapis cezasıyla yakalandı
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Bolu'nun Gerede ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 2 ay hapis cezası bulunan hükümlü, panayır alanında yakalandı. Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Bolu'nun Gerede ilçesinde hakkında 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Gerede İlçe Emniyet Müdürlüğü, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl 2 ay hapis cezası bulunan A.S'yi panayır alanında yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.?????

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bolu Gerede'de hırsızlık hükümlüsü kesinleşmiş 5 yıl 2 ay hapis cezasıyla yakalandı - Son Dakika
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