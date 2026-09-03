Bolu Gerede\'de otluk alandan ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Bolu'nun Gerede ilçesinde otluk alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Karapazar köyü mevkisindeki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler bir süre sonra yakındaki ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

2 yangın söndürme helikopterinin de destek verdiği çalışmalar devam ediyor.