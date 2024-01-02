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Bolu'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Bolu'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Bolu'nun Gerede ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybeden bir otomobil şarampole devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu\'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
02.01.2024 - 19:15,
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BOLU'nun Gerede ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole savruldu. Metrelerce sürüklenerek takla atan otomobilde bulunan 1 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 13.20 sıralarında Gerede'nin Yünlü yaylaları mevkinde meydana geldi. Mustafa Akbıyıkoğlu idaresindeki 14 KE 015 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Metrelerce savrulan otomobil taklalar attı. Otomobil hurdaya dönerken kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekibleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü Mustafa Akbıyıkoğlu, Emine Akbıyıkoğlu, Nezaket Darak ile Arif Darak, sağlık ekipleri tarafından Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Arif Darak, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bolu'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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