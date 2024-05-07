Bolu Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 96'ya ulaştı, sulama izni verilecek

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Bolu'nun içme suyu ihtiyacını karşılayan Gölköy Barajı'nda doluluk yüzde 96'ya ulaştı

Çiftçilere müjde: Mayıs ayının sonunda sulama için izin verilecek

BOLU - Bolu'da, kentin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Göleti'nde su seviyesi yüzde 96'ya ulaştı. Mayıs ayının son günlerinde gelen taleplere göre sulama için de izin verileceği öğrenildi.

Bolu'da, geçtiğimiz hafta boyunca etkili olan yağışlar kentin içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Baraj Göleti'ndeki su seviyesini de artırdı. Gölköy'de yağışların ardından yapılan son incelemelerde su seviyesinin yüzde 96 oranına yükseldiği tespit edildi. İçme suyunda herhangi bir sorunun öngörülmediği Gölköy Baraj Göleti'nde seviyenin artması çiftçilere de müjdeli haberi getirdi. Edinilen bilgiye göre, çiftçilerden gelen taleplere göre Mayıs ayının son günlerinden itibaren Gölköy'den sulama için de izin verilecek.