Bolu Göynük\'te Ormanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

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BOLU'nun Göynük ilçesinde ormanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyürken bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Mudurnu ile Göynük arasında kalan Alanköy mevkiinde meydana geldi. İki ilçe arasındaki sınırda bulunan ormanda yangın çıktı. Alevlerin rüzgarında etkisiyle yayılmasının ardından bölgeye Bolu, Göynük ve Mudunu'dan itfaiye ekipleri ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden arazözler ile ekipler sevk edildi. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

HABER: Mutlu YUCA/GÖYNÜK(Bolu),