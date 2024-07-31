Bolu Göynük'te Otomobil Şarampole Devrildi, Sürücü Yaralandı

Bolu'nun Göynük ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Göynük-Himmetoğlu köyü yolunda seyreden İsmail B. (76) idaresindeki 14 AD 656 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bölücekova köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Yaralı sürücü, ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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