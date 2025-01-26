Bolu Kartalkaya Yangınında Saygısızlık Yapan Üç Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Bolu Kartalkaya Yangınında Saygısızlık Yapan Üç Şüpheli Gözaltına Alındı

Bolu Kartalkaya Yangınında Saygısızlık Yapan Üç Şüpheli Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınlarını arayarak saygısızca sözler söyleyen üç kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan, bu kişilerin insanlık dışı davranışlarını kınayarak, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalara devam edildiğini belirtti.

26.01.2025 16:38  Güncelleme: 16:39
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Bolu Kartalkaya'daki otel yangında hayatını kaybedenlerin yakınlarını telefonla arayarak, çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden 3 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kartalkaya'da vefat edenlerin aziz hatıralarına saygısızlık eden, yakınlarına çirkin ve ahlak dışı sözler sarf edenlerin yakalandığını belirterek, "Kartalkaya'da meydana gelen yangın ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi milletçe yüreğimiz yaktı. Ancak bir sosyal medya platformunda, Kartalkaya yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımız ile yakınlarına ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşıldığı; ayrıca vefat eden vatandaşlarımızın yakınları aranarak içerisinde bulundukları acı durumun istismar edildiği tespit edilmiştir. Yapılan incelemeler sonucu insanlıktan uzak, vicdanı olmayan bu şahıslardan Aksaray'da ikamet eden 21 yaşındaki B.M.D., Nevşehir'de ikamet eden 20 yaşındaki F.A. ve Bitlis'te ikamet eden 19 yaşındaki D.D. güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmıştır" dedi.

'HİÇ KİMSE MİLLETİMİZİN ACISIYLA DALGA GEÇEMEZ'

Yerlikaya, "Tespit edilen diğer şahısların yakalanmasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve şahısları tek tek yakalayan polis ve jandarmamıza teşekkür ediyorum. Hiç kimse milletimizin acısıyla dalga geçemez. Bunu yapmaya yeltenenler sadece halkımızın vicdanında değil hukuk önünde yargılanacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bolu Kartalkaya Yangınında Saygısızlık Yapan Üç Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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