Bolu Mengen'de çıkan yangında samanlık ve traktör kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Bolu Mengen'de çıkan yangında samanlık ve traktör kullanılamaz hale geldi

Bolu Mengen\'de çıkan yangında samanlık ve traktör kullanılamaz hale geldi

Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Düzağaç köyünde Hasan K'ye ait samanlıkta bilinmeyen nedenle çıkan yangın, hızla yayılarak bitişikteki traktöre de sıçradı. Mengen Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürülen yangında, samanlık ve traktör kullanılamaz hale geldi.

28.03.2024 12:30
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Bolu'nun Mengen ilçesinde çıkan yangında samanlık ve traktör kullanılamaz hale geldi.

Düzağaç köyünde Hasan K'ye ait samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Hızla yükselen alevler bitişikteki traktöre de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Mengen Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce evlere sıçramadan söndürülen yangında, samanlık ve traktör kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu Mengen'de çıkan yangında samanlık ve traktör kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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