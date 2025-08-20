Bolu Mengen'deki Orman Yangını Kontrol Altında

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Bolu Mengen'deki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.
OGM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bolu Mengen'deki orman yangınına ilişkin bilgi verildi.
Orman dışı alanda başlayan yangının kontrol altına alındığı bilgisi verilen paylaşımda, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
