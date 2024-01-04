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Bolu Mudurnu'da 5 Evden Hırsızlık Olayı - Son Dakika
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Bolu Mudurnu'da 5 Evden Hırsızlık Olayı

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Fındıcak köyünde 5 evden hırsızlık yapılması üzerine jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Köy sakinleri tarafından bildirilen olayda, evlerde bulunan bakır ve metal malzemelerin çalındığı tespit edildi. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bolu Mudurnu\'da 5 Evden Hırsızlık Olayı
04.01.2024 - 11:25,
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Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Fındıcak köyünde 5 evden hırsızlık yapılması üzerine jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Fındıcak köyünde sahipleri tarafından dönemsel olarak kullanılan 5 evin camlarının kırıldığını fark eden köy sakinleri durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine köye gelen ekipler, evlerde bulunan bakır ve metal malzemelerin çalındığını tespit etti.

Hırsızlığı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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