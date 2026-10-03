Bolu Mudurnu\'da anız yangını ormana sıçradı, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Bolu Mudurnu'da anız yangını ormana sıçradı, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bolu Mudurnu'da Yazılar köyü mevkiinde öğle saatlerinde çıkan anız yangınında alevler rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. İtfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti, alevler büyümeden söndürüldü ve inceleme başlatıldı.
BOLU'nun Mudurnu ilçesinde çıkan anız yangınında alevler ormana sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yazılar köyü mevkiinde öğle saatlerinde çıkan anız yangınında alevler, rüzgarın etkisiyle yakında bulunan ormana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman işletme müdürlüğünden ekipler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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