Bolu Mudurnu\'da Şarampole Devrilen Otomobilde Kaza: Koca ve Karı Yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde şarampole devrilen otomobilde bulunan karı koca yaralandı.
Mudurnu'dan Bolu istikametine seyreden Mustafa B. idaresindeki 14 LC 091 plakalı otomobil, Yazılar köyü mevkinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Şarampole devrilen otomobilde bulunan sürücü ve eşi Selma B, araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Mustafa ve Selma B, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Şarampole devrilen otomobil, vinç yardımıyla kaldırıldı.
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