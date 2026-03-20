Bolu'nun Lezzeti: Abant Kebabı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu'nun Lezzeti: Abant Kebabı

Bolu\'nun Lezzeti: Abant Kebabı
20.03.2026 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Abant Kebabı, sade malzemelerle hazırlanan ve Bolu'nun gastronomisini yansıtan bir fırın yemeğidir.

İsmini "aşçılar diyarı" Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü'nden alan Abant kebabı, sade malzemelerle hazırlanan doyurucu bir fırın yemeği olarak tercih ediliyor.

Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında Bolu'nun yöresel lezzeti Abant kebabının yapımı anlatıldı.

Et, patlıcan ve peynirin uyumuyla kısık ateşte ve fırında pişirilerek hazırlanmasıyla derin aroma kazanan yöresel lezzet, Bolu'nun gastronomi birikimini yansıtıyor.

Osmanlı saray mutfağının önemli yemeklerinden Abant kebabı, hem görünümü hem de tadıyla beğenilerek tüketiliyor.

Abant kebabının tarifini AA muhabirine anlatan Mengenli şef Yunus Emre Ersoy, yemeğin pişirme sürecinin önemli olduğunu söyledi.

Ersoy, "Abant kebabını özel kılan sadece kullanılan malzemeler değil, etin ve sebzelerin ağır ağır pişirilmesidir. Kuzu etinin tereyağıyla mühürlenmesi, ardından sebzelerle kendi suyunda pişmesi yemeğin temelini oluşturur. Fırında son dokunuş yapılırken peynirin üzerini kızartması ise lezzeti tamamlar." diye konuştu.

Abant kebabı için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

Malzemeler (6 kişilik)

250 gr kuzu but eti?3 adet patlıcan?1 yemek kaşığı tereyağı1 adet kuru soğan?2 adet domates?4 adet yeşil biber?1 yemek kaşığı domates salçası?50 gr Mengen peyniri ya da kaşar peyniri?Tuz, karabiber, kekik, dağ kekiğiYapılışı:

1- ?Kuşbaşı doğranmış kuzu eti tavada tereyağı ile sote edilir.

2-? Doğranmış soğan, sivribiber ve domates ilave edilir.

3 -? Salça, tuz, kekik, karabiber ve su konup pişirilir.

4-? Patlıcanlar ortadan ikiye kesildikten sonra ızgarada pişirilir ya da kızartma tavasında yağda kızartılır.

5-? Ortaları bir kaşık yardımıyla ezilerek içine doldurulacak et için yer açılır.

6-? Hazırlanan sote içine konulur.

7-? Salça, tuz, karabiber, su ve sıvı yağ kullanılarak sos hazırlanır, fırın tepsisinin ya da güvecin içine dökülür.

8-? Önceden sos dökülen kaba alınan içi doldurulmuş patlıcanların üzerine rendelenmiş Mengen peyniri ya da kaşar peyniri ilave edilir.

9-? Fırında peynir kızarana kadar pişirilerek servise hazır hale getirilir.

Kaynak: AA

Gastronomi, Kültür, Güncel, Abant, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'nun Lezzeti: Abant Kebabı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 12:11:16. #7.12#
SON DAKİKA: Bolu'nun Lezzeti: Abant Kebabı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.