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Bolu'nun yüksek kesimlerinde hayran bırakan kar manzarası - Son Dakika
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Bolu'nun yüksek kesimlerinde hayran bırakan kar manzarası

Geçtiğimiz hafta Bolu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonucunda Aladağlar, Sarıalan Yaylası ve Köroğlu Dağları beyaz örtüyle kaplandı. Havadan çekilen muhteşem görüntülerde çam ağaçları üzerindeki karlar ve gün batımı manzarası görenleri mest etti. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında seyretmesiyle birlikte bölgedeki karlar yeşil alanlarda hala duruyor.

Bolu\'nun yüksek kesimlerinde hayran bırakan kar manzarası
28.12.2023 - 20:18,
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Hayran bırakan kar manzarası

BOLU - Geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı dolayısıyla beyaz örtüyle kaplanan Bolu'nun yüksek kesimleri havadan görüntülendi. Muhteşem görüntülerin ortaya çıktığı manzara görenleri mest etti.

Bolu'da geçtiğimiz hafta yüksek rakımlı mevkilerde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı dolayısıyla Aladağlar, Sarıalan Yaylası, Köroğlu Dağları beyaz örtüyle kaplandı. Karlar içerisinde kalan çam ağaçları gün batımında havadan görüntülendi. Ortaya çıkan görüntülerde çam ağaçlarının üzerindeki karlar ve gün batımı manzarası görenleri mest etti. Gün batımındaki renk cümbüşü, görsel şölen oluşturdu.

Hava sıcaklıklarının Aladağlar, Sarıalan Yaylası, Köroğlu Dağları sıfırın altında seyretmesi dolayısıyla bölgedeki karlar yeşil alanlarda durmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA
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