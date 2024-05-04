Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.
Kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartalkaya bölgesinde gece başlayan kar, gün içinde de aralıklarla devam etti.
Yağışın ardından bölge beyaz örtüyle kaplandı.
Kentin yüksek kesimlerinde yer alan Aladağ ve Sarıalan yaylalarında ise sağanak etkili oldu. Sağanak sonrası çıkan gökkuşağı güzel görüntü oluşturdu.
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