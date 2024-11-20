Bolu Ormanlarında Yaban Hayatı Görüntülendi

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BOLU'da ormanlara yerleştirilen fotokapanlara, bölgedeki ayı, sansar, tavşan ve geyik gibi yaban hayvanlarının görüntüleri yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelindeki ormanlara yaban hayatını görüntülemek için fotokapanlar yerleştirildi. Yaban hayatı açısından zengin olan Bolu'da, ormanlara koyulan fotokapanlara bölgede yaşamını sürdüren birçok yaban hayvanının görüntüsü yansıdı. Ayı, sansar, tavşan ve geyikler fotokapanlar tarafından görüntülendi.