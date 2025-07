Bolu Otel Yangınında Yargılama Devam Ediyor

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 133 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 19'u tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın duruşması yedinci gününde sürüyor.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesinin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmada, yangında hayatlarını kaybeden Ceren ve kızı Lalin Doğan'ın (17) yakınları Rıfat Doğan, Türkan Yaman ve Yusuf Yaman müşteki olarak beyanda bulundu.

Eşi Ceren'in Bolu'da herkesin sevdiği biri olduğunu belirten Rıfat Doğan, "Kızım Lalin ise bu hayattaki benim tek başarım ve gururumdu, pırıl pırıl bir kızdı. Olaydan 3-5 gün önce Ahmet Demir'i arayarak rezervasyon yaptırmıştık. Kızım iyi bir dereceyle karnesini getirmişti. Kayak yapmak istedi. Günübirlik çıkamayacağım için 'Onlar gitsin de tatil yapsınlar.' dedim." diye konuştu.

Yangını, 21 Ocak sabahı kayınvalidesinin araması üzerine öğrendiğini, aracıyla merkeze gidip kızını ve eşini saatlerce aradığını aktaran Doğan, "Ben aileyi 20 yıldır tanıyorum. Ailemiz belki daha eski tanıyor. Ben hepsini yakinen tanıyorum. Orada gezerken, kızları, damatları, torunları, bakıcıları tiril tiril oturmuş gayet aymaz bir şekildeydi. Sanki otelin onlarla alakası yokmuş, onlar da müşteriymiş gibi oturuyorlardı. İlk Emine Mürtezaoğlu Ergül ile karşılaştığımda 'Ölen var mı?' dediğimde, '1 kişiymiş, o da yukarıdan atlamış. Sağlıkçıymış.' dedi." ifadelerini kullandı.

"İnşallah acı çekmemişlerdir.' diye dua ettik"

Doğan, eşi Ceren Doğan'a akşam saat 16.00 civarı ulaştıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Biz şanslılardanız. Buna şükrediyoruz. Şükreder hale geldik, her yeri tam, travması yoktu. 'İnşallah uykularında ölmüşlerdir. İnşallah acı çekmemişlerdir. Benim kızım korkmamıştır.' diye dua ettik. 3 saat sonra Lalin'i buldular. Onun da beden bütünlüğü tamdı. Öptüm, kokladım ama o is kokusu hiç yakışmamıştı onlara. Yanık kokusunun sırf zihnimden gitmemesi için sabah akşam odadan çıkan ayakkabıları kokluyorum. Sabah kalkınca ve yatmadan önce kokluyorum. O is kokusunun gitmesini istemiyorum. Daha sonra ellerimle ikisini de toprağa vermem gerekti."

Kendisini diğer 78 kişinin ailesinden ayıran en önemli hususun Bolu'da yaşaması olduğunu söyleyen Doğan, bu nedenle 20 yıldır bu işletmeyi ve aileyi tanıdığına dikkati çekti.

Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir ile 10-15 yıldır sivil toplum kuruluşunda, Halit Ergül ile ticaret ve sanayi odasında 2 dönem çalıştıklarına değinen Doğan, "Burada bulunan yönetim kurulu üyeleri 20 Ocak'a kadar Bolu'da veya Bolu dışında Grand Kartal'ın tüm nimetlerini göğüslerini gere gere kullanıyordu ama o tarihten sonra hepsi kağıt üzerinde, yetkisiz, etkisiz bir parazit oldu." şeklinde konuştu.

Doğan, Ahmet Demir'in bu aile için ne kadar önemli olduğunu Bolu'daki herkesin bildiğini ileri sürerek, "Bolu'da herkes bilir; Ahmet Demir, bu ailenin maymuncuğudur. Her kapıyı açar, bütün işleri o halleder. Adı belki 'Gazelle Müdürü'dür' ama ailenin maymuncuğudur. Zaten dedi ya 'Benim patronum kimseyi incitmez.' diye. Emine Mürtezaoğlu Ergül, ailedeki en güçlü karakterdir. Babadan aldığı güçle kardeşinin ve Halit Ergül'ün, tüm şirketin beynidir. Asıl mal sahibi o. Emine Mürtezaoğlu Ergül ile kızları da değerlidir. Ceyda ile Elif aslında işletmelerin tüm dekorasyon malzemelerinin siparişinden, otel yönetiminden spa kiralamalarına, güvenliğinden restoranına her şeye karışırlar." ifadelerini kullandı.

"6 gündür seyrediyoruz film gibi. Hollywood yapımı bir film yapmaya çalışmışlar ama Bollywood yapımı bir film çıkmış ortaya." diyen Doğan, yaşanan acılar nedeniyle kurbanların yakınlarından 3 kişinin vefat ettiğini, kendisinin de 2 aydır kanser hastalığıyla mücadele ettiğini söyledi.

Doğan, ömürlerinin sonuna kadar bu davanın takipçisi olacaklarını sözlerine ekleyerek, "Bizim son görevimiz bu. Sanmasınlar ki sadece biz takip ediyoruz. Bolu'da herkes şu an lanet okuyorlar kendilerine. Bu davayı 78 canın tüm yakınları, başta Bolu olmak üzere tüm Türkiye takip ediyor. Buradan ne karar çıkarsa çıksın emsal karar olacağına eminim. Bu kararla kurumlar, işletmeler aldığı karar ve attığı imzanın ağırlığını bilip işini en iyi şekilde yapacak ya da 'Attığım imza kağıt üzerindedir.' diyecek." diye konuştu.

Tutuklu sanık Ceyda Hacıbekiroğlu'nun eşi Bekir Hacıbekiroğlu ile ilgili mahkeme kayıtlarına şerh düşürmek istediğini de belirten Doğan, "Küçük damat Bekir'in biz müşteki yakınlarından herhangi birinin başına bir şey gelirse baş şüpheli olarak kayıt altına alınmasını istiyorum." dedi.

"Kılıcınız keskin, kararınız adil olsun"

Ceren Doğan'ın annesi ve Lalin Doğan'ın anneannesi Türkan Yaman ise pamuklara sararak büyüttüğü kızı Ceren ile torunu Lalin'in 21 Ocak gecesi katledildiğini söyledi.

Duruşmalarda 7 gündür dinlediklerinden, bu olayın sadece yangın değil, ortaya çıkan ihmallerle apaçık katliam olduğunu gördüklerini ifade eden Yaman, "Ben, 'Bir personelin hatasını hepimiz çekiyoruz.' diyen katil Halit Ergül ve ailesinden şikayetçiyim, davacıyım. Artık bir daha geri gelmeyecekler. Ben bu davadan emsal karar çıkmadıkça başkalarının canı da yanabilir diyorum. O yüzden kaybedilen 78 can için adaletin yerine getirilmesini istiyorum. Kılıcınız keskin, kararınız adil olsun." diye konuştu.

Dede Yusuf Yaman da Halit Ergül ve ailesiyle uzun yıllardır tanıştıklarını anlatarak, "Halit'te de eşi Emine'de de eşim ile çocuklarımın telefonları kayıtlıdır. Bu kadar yakınız. O gece kızımla oturup kahve de içmişler. Aynı katta kaldıkları halde anlayamıyorum, onlara emanet dilen misafirleri uyandırmadan, kendi çoluk çocuklarını alıp sıvışmışlar. Böyle bir şeyi yapmalarını ben anlayamıyorum, anlam da veremiyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisinin Ergül ailesine her zaman her konuda yardımcı olduğunu anlatan Yaman, "Bu kadar sorumsuzluk olur mu? Size de yazık değil mi? Bu kadar varlığın içinde neden bu kadar şımardınız, ayıptır. Ben de iş adamıyım, benim de 3-5 şirketim var, ben de yönetiyorum. Turizme, Bolu'ya, Türkiye'ye çok büyük kötülük yaptınız. Yazıklar olsun size." şeklinde konuştu.

Yaman, aile olarak torunu Lalin adına Bolu'da başarılı çocukların eğitim alacağı yatılı fen lisesi yapma kararı aldıklarını da sözlerine ekledi.

Duruşma, müşteki beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.