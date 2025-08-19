Bolu Otoyolu'nda Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

ANADOLU Otoyolu'nun Bolu-Batı Gişeleri girişinde yol kenarında çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Batı Gişeleri girişinde yol kenarında saat 15.00 sıralarında ot yangını çıktı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangına, yoldan geçen bir araçtan atılan sigara izmaritinin sebep olduğu düşünülürken, jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

Haber: Zübeyde ÖZMEN/BOLU,