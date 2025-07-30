Bolu Otoyolunda Tır Kazası: 1 Yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 2 tırın çarpıştığı kaza ulaşımda aksamaya neden oldu.

İ.H.Ö. yönetimindeki 38 AHD 884 plakalı tır ile A.O.İ. idaresindeki 55 K 4052 plakalı tır, otoyolun İstanbul istikameti Yukarı Soku Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan İ.H.Ö, sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanan İstanbul yönündeki ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kamyonun tıra çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kamyonun tıra arkadan çarpması sonucu yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

A.T. (38) idaresindeki 60 EG 494 plakalı kamyon, otoyolun İstanbul istikameti Köroğlu rampası mevkisinde Y.G. (45) yönetimindeki 51 AAE 297 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan kamyon sürücüsü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.