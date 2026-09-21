Bolu Seben'de 26 kişilik Patika14 ekibi, zorlu Kınıkçı Kanyonu'nu 13 saatte geçti - Son Dakika
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Bolu Seben'de 26 kişilik Patika14 ekibi, zorlu Kınıkçı Kanyonu'nu 13 saatte geçti

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Bolu Seben\'de 26 kişilik Patika14 ekibi, zorlu Kınıkçı Kanyonu\'nu 13 saatte geçti
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Patika14 yürüyüş ekibi, Bolu Seben'deki 25 kilometrelik ve 5/6 zorluk seviyeli Kınıkçı Kanyonu parkurunu 26 kişiyle 13 saatte tamamladı. Günün ilk ışıklarıyla başlayan yürüyüş, güneş battıktan sonra sona erdi.

BOLU'da bölgenin en uzun ve zorlu yürüyüş parkurunu barındıran Kınıkçı Kanyonu, doğal güzellikleri, zorlu etapları ve yabani meyveleriyle doğaseverleri kendisine hayran bırakıyor.

Seben ilçesinde bulunan Kınıkçı Kanyonu, 25 kilometrelik uzunluğu ve 5/6 zorluk seviyesi ile bölgenin en zor ve uzun yürüme parkuruna sahip. Doğaseverler parkurda; kaya tırmanışı ve inişi, su geçişi, uçurum geçişi gibi zorlu etapları tamamlayarak ilerlemek zorunda kalıyor. Yaylalarda başlayan yürüyüş, Çeltikdere Köyü Bizans Kilise kalıntısının yanından geçilerek tamamlanıyor. Kanyon içerisindeki dar koridorlar, dik kaya yapıları, peri bacaları ve yabani meyveler, yürüyüşe katılan doğaseverlere çeşitli güzellikler sunuyor.

26 KİŞİLİK EKİP YÜRÜYÜŞÜ TAMAMLADI

'Patika14' yürüyüş ekibi de 26 kişiyle zorlu parkuru, 13 saat süren yürüyüşle tamamladı. Günün ilk ışıklarıyla başlayan yürüyüş, güneş battıktan sonra tamamlanabildi. Toplamda 29 kilometre mesafe katettiklerini söyleyen yürüyüş lideri Muhammet Tarhan, "Zorluk olarak en zor parkuru 20-25 kilometre ve çoğu yerde kanyon içinden, suyun içinden gidiyorsun. Yani bunun... 8-10, 15 kilometresi kanyon içinden gidiyorsun. Çok zorlu bir parkur. 6'ya 5 derecesinde Bolu'nun en zorlu parkuru" dedi.

'BOLU DOĞA SPORLARI İÇİN ÇOK UYGUN'

Bolu'nun doğa sporları için çok uygun olduğunu belirten Tarhan, "Bolu'da bu iş için çok uygun. Doğa sporları için, trekking sporu için ve doğa sporları için çok uygun. Özellikle Seben ve Kıbrıscık doğa sporları için çok uygun. Biz de en çok buraları tercih ediyoruz. Kıbrıscık, Seben daha çok kanyon sporu için uygun. Ayrıca Mudurnu, Göynük, Dörtdivan, geride Köroğlu Dağları... Bu iş için çok uygun yerler. Mesela Bolu'nun kuzeyi renk cümbüşü, oralar Eylül'de çok güzel olur. Mudurnu Sülüklü Göl ve Sünnet Gölü de çevresinde de bu iş için uygun, trekking için uygun parkurlar var" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bolu Seben'de 26 kişilik Patika14 ekibi, zorlu Kınıkçı Kanyonu'nu 13 saatte geçti - Son Dakika
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