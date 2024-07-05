Bolu Valisi Erkan Kılıç Başkanlığında Hidrometeorolojik Olaylara Yönelik Alınacak Tedbirler Toplantısı Gerçekleştirildi

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Bolu Valisi Erkan Kılıç başkanlığında "Hidrometeorolojik Olaylara Yönelik Alınacak Tedbirler" konulu toplantı gerçekleştirildi.

Kılıç, 112 Komuta Merkezi toplantı salonunda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, iklim değişikliği nedeniyle su baskınları ve orman yangınlarının arttığını belirterek, afetlere karşı alınacak tedbirlerin sürekli gözden geçirildiğini söyledi.

Vali Kılıç, aşırı yağışlarla meydana gelen taşkınlara karşı alınan önlemler ve yapılan altyapı çalışmalarından bahsetti.

Depremlere karşı hazırlıklı olmanın önemine de değinen Kılıç, kamu binalarının depreme dayanıklı hale getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini, İçişleri Bakanlığının da bu konuda proje desteği sağladığını kaydetti.

Vali Kılıç, depremlerin can kayıplarına neden olmasının en önemli sebebinin dayanıksız binalar olduğuna işaret ederek, binaların güçlendirilmesi gerektiğini, belediyelerin ve vatandaşların bu konuda sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

Kılıç, depreme dayanıklı olmayan binaların tespit edilmesi ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yenilenmesi gerektiğini vurgulayarak, afetlerde sadece bireysel değil, toplumsal sorumluluğun önemli olduğunu, bu konuda herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade etti.

Vali Kılıç, afetlere karşı alınacak tedbirlerin planlandığını, bu konuda tüm birimlerin bilgilendirildiğini ve talimatların verildiğini belirtti.

Toplantıya, ilçe kaymakamları ve daire müdürleri, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile Bolu Belediyesi personeli katıldı.