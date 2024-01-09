 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bolu Valisi Erkan Kılıç, İdareciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu Valisi Erkan Kılıç, İdareciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Bolu Valisi Erkan Kılıç, İdareciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kılıç, mülki idare amirlerinin üstün gayretleriyle Türkiye'nin her köşesinde kamu düzenini sağladığını ve halka hizmet etme sorumluluğunu yerine getirdiğini belirtti. Ayrıca, mülki amirlerin liderlikleriyle toplumla devlet arasındaki güven bağının güçlendiğini vurguladı.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, İdareciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
09.01.2024 - 17:51,  Güncelleme: 17:53
Abone Ol

Bolu Valisi Erkan Kılıç, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısı ile mesaj yayımladı.

Kılıç, mesajında, aziz Türk millerinin huzuru ve güveni için üstün gayretle çalışan, devleti ve milleti layıkıyla temsil etme bilinciyle hareket eden, mülki idare amirlerinin, Türkiye'nin her köşesinde kamu düzenini sağlamak ve halka hizmet etme sorumluluğuyla devletin teminatı olduğuna belirtti.

Devletin güçlü ve sağlam temeller üzerinde yükselmesinde mülki amirlerin rolünün göz ardı edilemeyeceğine değinen Kılıç, " Şeyh Edebali'nin 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' felsefesiyle yola çıkarak hizmetlerin odağına, insan onuru ve huzurunu alan mülki idare amirlerimiz, kamu hizmetlerinin vatandaşlarımıza adil şekilde ulaştırılmasında en önemli sorumluluğun kendilerinde olduğu bilinciyle hareket etmektedirler. Bu ulvi görevi ifa ederken gösterdikleri hassasiyetten dolayı kendilerine minnettarlığımızı ifade ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kılıç, Türkiye'nin aydınlık geleceği için ve "Türkiye Yüzyılı"na değer katacak projelerin icrasında, liderlik yaptıkları halka, cesaret, azim ve kararlılıkla lider olan mülki idare amirlerinin toplumla devlet arasındaki güven bağını da güçlendirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Bolu Valiliği, Türkiye, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Valisi Erkan Kılıç, İdareciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika


17:32
Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı
16:49
TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti
16:31
Duyunca şok olacaksınız! 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var Duyunca şok olacaksınız! 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var
16:29
Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın
16:23
Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
16:09
ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var
15:54
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak? AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?
15:46
Anne ve çocuğunun minibüste düşmesine neden olan şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi süresiz iptal edildi Anne ve çocuğunun minibüste düşmesine neden olan şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi süresiz iptal edildi

Son Dakika
17:32 Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı
16:49 TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti
16:31 Duyunca şok olacaksınız! 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var
16:29 Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın
16:23 Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
16:09 ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var
15:54 AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?
15:46 Anne ve çocuğunun minibüste düşmesine neden olan şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi süresiz iptal edildi
15:37 Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak
15:14 İmamı bıçaklayan saldırganın babası konuştu: Oğlum 1-2 ay önce dini konulara merak sardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 18:08:44. #1.11#
SON DAKİKA: Bolu Valisi Erkan Kılıç, İdareciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement