Bolu Valisi Erkan Kılıç'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı - Son Dakika
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Bolu Valisi Erkan Kılıç'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı

Bolu Valisi Erkan Kılıç, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

15.07.2024 09:20
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Bolu Valisi Erkan Kılıç, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Kılıç, aziz milletin demokrasiye olan bağlılığını ve milli iradenin gücünü dünyaya bir kez daha gösterdiği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8. yıl dönümünün büyük bir onur ve gururla anıldığını söyledi.

15 Temmuz 2016 gecesi, hain darbe girişimine karşı kahramanca direnen milletin, bu mücadelesini de "Milletin Zaferi" ile taçlandırdığını vurgulayan Vali Kılıç, şunları kaydetti:

"O gece, ülkemizin dört bir yanında, vatan sevgisi ve hürriyet tutkusu ile meydanlara inen vatandaşlarımız, hiçbir güçlük ve tehlike karşısında geri adım atmadan demokrasinin yanında durmuş, kararlılıkla mücadele etmiştir. Bu destansı direniş, milletimizin birlik ve beraberlik ruhunun ve vatan sevgisinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha dünyaya ispatlamıştır. 15 Temmuz gecesi hayatlarını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum. Onların gösterdiği cesaret, fedakarlık, bugün bizlere demokrasimizi daha da güçlendirme ve ülkemizi aydınlık yarınlara taşıma sorumluluğunu hatırlatmaktadır. Bu vesileyle demokrasimizi hedef alan her türlü tehdit karşısında birlik ve beraberlik içinde duracağımızı, milletin iradesine sahip çıkacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti demokrasi ve milli birlik yolunda attığı adımlarla daha da güçlü ve müreffeh bir geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edecektir."

Mesajında Vali Kılıç, Bolululara seslenerek, "Bolulu hemşehrilerime ve tüm vatandaşlarımıza, birlik ve beraberliğimize olan inancımla selamlarımı ve saygılarımı iletiyor; bu anlamlı gününüzü en içten duygularımla kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın istiklali ve istikbali uğruna şehadete eren kahramanlarımıza da rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." dedi.

Kaynak: AA

Demokrasi, 15 Temmuz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Valisi Erkan Kılıç'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu Valisi Erkan Kılıç'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı - Son Dakika
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