Bolu Valisi Erkan Kılıç, trafik kontrol noktalarında denetlemelerde bulundu

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında oluşturulan trafik kontrol noktalarında denetlemelerde bulundu.
Kılıç, Anadolu Otoyolu, Gerede- Karabük ve D-100 kara yollarındaki noktalarda denetleme yaptı. Trafik durumu hakkında bilgiler alan Kılıç, personele çalışmalarında kolaylık diledi.
Durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramlarını da kutlayan Kılıç, daha sonra Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İşletme Şefliğini ziyaret etti, çalışmaları yerinde izledi.
Trafik hakkında bilgi alan Kılıç, Bolu Dağı Tüneli'nde görevli personele de kolaylık ve başarılar diledi.
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Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Çorum FK, Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Geraldo'nun golüne karşılık Kocaelispor, Beridza'nın golüyle beraberliği sağladı.
Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehirler arası yollarda sıkı denetimler gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı talimatı doğrultusunda yapılan denetimlerde, trafik güvenliğine dair bilinçlendirme faaliyetleri de sürdürüldü. Ekipler, havadan trafik denetimleri, hız, emniyet kemeri ve motosiklet denetimlerini sıklaştırdı. Ayrıca, yolcu otobüslerinde seyahat eden yolculara emniyet kemeri kullanımının önemi ile ilgili bilgilendirme faaliyetleri yapıldı. Denetimler bayram tatili boyunca devam edecek.
Çin'in enerji zengini eyaletleri, karbon emisyonlarını azaltma ve karbon nötr olma hedefleri doğrultusunda çeşitlendirilmiş ve düşük karbonlu büyümeye hızla geçiş yapıyor. Shaanxi eyaletinde bulunan enerji şirketleri güvenli, akıllı ve çevre dostu kömür kullanım uygulamalarına geçerken, Changqing Petrol Sahası karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojisini kullanarak emisyonları azaltıyor. Ayrıca, Xizang Özerk Bölgesi'ndeki Tsomey Drigu rüzgar çiftliği dünyanın en yüksek rakımlı rüzgar çiftliği olma özelliğini taşıyor ve bölgedeki elektrik ihtiyacını karşılamaya başladı. Çin, yenilenebilir enerji kapasitesini artırarak dünya genelinde lider konumda bulunuyor.
Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Ahlatcı Çorum FK, sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta Ahlatcı Çorum FK'nın golünü Geraldo atarken, Kocaelispor'un golünü Beridze kaydetti.
31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Seçimi'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan Lokman Cengiz, aldığı sonucu beğenmeyerek Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Ayrıca, dış güçlerin etkisi olduğunu iddia eden Cengiz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Cengiz, pusulada isminin küçük harflerle yazıldığı için oy kaybettiğini ve karşısına çıkan Mansur Yavaş'ın adil olmadığını belirtti.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir sürücünün kullandığı taksi, Beyşehir-Konya kara yolu İsaköy yakınlarında tarlaya devrildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Beyşehir Devlet Hastanesine götürüldü.
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