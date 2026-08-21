Bolu ve Düzce'de Orman Yangınlarına Karşı Gözetim - Son Dakika
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Bolu ve Düzce'de Orman Yangınlarına Karşı Gözetim

Bolu ve Düzce\'de Orman Yangınlarına Karşı Gözetim
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Bolu ve Düzce'de 656 bin hektar ormanlık alan yangın tehlikesine karşı 24 saat gözetleniyor.

Bolu ve Düzce'de yaklaşık 656 bin hektarlık ormanlık alan, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından olası yangınlara karşı 24 saat gözetim altında tutuluyor.

İki ildeki geniş orman varlığının korunması amacıyla çalışmalarını sürdüren Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, özellikle yaz aylarında artan yangın riskine karşı tüm imkanlarını seferber ediyor.

Bolu'da 532 bin, Düzce'de ise 124 bin olmak üzere toplam 656 bin hektar ormanlık alanın korunması için Göynük'te 3, Mudurnu'da 2, Taşkesti'de 1, Gerede'de 2, Seben'de 2, Kıbrıscık'ta 1, Mengen'de 1, Aladağ'da 2, Yığılca'da 1 ve Düzce'de 1 olmak üzere 16 yangın gözetleme kulesi bulunuyor.

Kulelerden 10'unda gelişmiş kamera sistemleri yer alıyor. 360 derece dönebilen ve zum özelliğine sahip kameralar sayesinde personelin görüş alanı dışında kalan uzak noktalar da merkezden takip edilebiliyor. Kulelerde sabit telsiz, el telsizi ve GSM iletişim sistemleri kullanılıyor.

Dokuz kulede ise telsizlerin çekim gücünü artıran röle sistemi bulunuyor. Personel, teknolojik sistemlerin yanı sıra dürbünlerle ormanlık alanları sürekli kontrol ediyor.

Kulelerde herhangi bir duman tespit edildiğinde telsiz aracılığıyla komuta merkezine bildiriliyor. İhbarın ardından yangın bölgesine en yakın ekipler sevk ediliyor. Alevlerin büyüklüğüne göre ilk müdahale araçlarının dışında arazözler ve ağır iş makineleri de bölgeye gönderiliyor.

Yangınlara müdahale için Müdürlük bünyesinde 30 arazöz, 6 su ikmal aracı, 109 ilk müdahale aracı, 16 greyder, 8 dozer ve 9 ekskavatör hazır tutuluyor.

Ekipler, Bolu'da bu yıl 7 ormanlık alan ve 5 tarım alanında çıkan yangına başarıyla müdahale etti.

Bu arada, alan gözetleme çalışmaları kapsamında, 1550 metre rakımdaki Sırçalı Orman Yangını Gözetleme Kulesi'nde görev yapan orman muhafaza işçisi Alper Karagöz, rutin kontroller sırasında ormanlık alana yakın bölgede duman fark etti.

Karagöz'ün durumu telsiz aracılığıyla komuta merkezine bildirmesinin ardından bölgeye en yakın ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, otluk alanda çıkan yangını ormanlık alana sıçramadan söndürdü.

"Orman denizi bizlere emanet"

Sırçalı Orman Yangını Gözetleme Kulesi'nde görev yapan 25 yaşındaki Alper Karagöz, AA muhabirine, bu yıl kule nöbetlerine 15 Haziran'da başladıklarını söyledi.

Kulede iki personelin görev yaptığını belirten Karagöz, "Sabah saat 09.00'da çevrimlerimiz başlıyor. Saat başı çevrim veriyoruz. Daha sonra etrafı gözlemliyoruz. Duman gördüğümüzde merkezle iletişime geçiyoruz." dedi.

Karagöz, yangına müdahale sürecinde gözetleme personelinin önemli görev üstlendiğini belirterek, "Biz ihbarı merkeze bildirdikten sonra orada bulunan arkadaşlar benim söylediğim konuma göre hareket ediyor. Yangının durumuna göre bilgilendirme yapıyorum. İlk etapta ilk müdahale aracımız harekete geçiyor. Yangının durumuna göre de arazözler çıkış yapıyor." diye konuştu.

Üç katlı Sırçalı Gözetleme Kulesi'nin 1980 yılında inşa edildiğini aktaran Karagöz, kulenin üst bölümünde bulunan kameranın merkezden de takip edilebildiğini, 360 derece dönebilen kameranın zum özelliği sayesinde orman içlerini daha net görebildiklerini kaydetti.

"Orman bizlere emanet" diyen Karagöz, yangınların önlenmesi için herkesin duyarlı olması gerektiğini vurgulayarak, vatandaşlara etrafa çöp, cam ya da sigara izmariti atmamaları ve yaz aylarında ormanlık alanlara girmemeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bolu ve Düzce'de Orman Yangınlarına Karşı Gözetim - Son Dakika

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