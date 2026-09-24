Bolu yangını mağduru aileler 2 Ekim\'de Ankara\'da 78 can için adalet nöbeti başlatacak

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Bolu Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybeden aileler, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin yargı önünde hesap vermesi" talebiyle 2 Ekim Cuma günü Ankara Anıtpark'ta "78 Can İçin Adalet Nöbeti" tutmaya başlayacak.

Bolu Grand Kartal Otel yangınında yakınlarını kaybeden aileler adına, faciada annesi Gülçin, ağabeyi Şenol ve 11 yaşındaki yeğeni Mina'yı kaybeden Oktay Akişli'nin, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin yargı önünde hesap vermesi" talebiyle 11 Temmuz'da Bolu Adliyesi'nden Ankara'ya başlattığı 186 kilometrelik "78 Can İçin Adalet Yürüyüşü", 18 Temmuz'da Ulus Atatürk Heykeli önünde sona ermişti.

Kartalkaya Aile Platformu adına ANKA Haber Ajansı'na açıklama yapan Oktay Akişli, ailelerin daha önce adalet yürüyüşü gerçekleştirdiğini hatırlatarak, 2 Ekim Cuma günü Ankara Anıtpark'ta "78 Can İçin Adalet Nöbeti" başlatacaklarını belirtti.

"YARIM KALAN ADALET, ADALET DEĞİLDİR"

"Biz daha en başından beri 'Yarım Kalan Adalet, Adalet Değildir' dedik. Bugün de aynı noktadayız" diyen Akişli, Danıştay tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda görevli 9 personel hakkında soruşturma izni verilmesine rağmen Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gerekli adımların atılmadığını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli hakkında ise bir gelişme olmadığını söyledi. Akişli, şu ifadeleri kullandı:

"Biz kimseye ayrıcalık istemiyoruz. Kimsenin siyasi görüşüyle, makamıyla veya mevkiisiyle ilgilenmiyoruz. Biz yalnızca 78 canımız için adil bir adalet istiyoruz. Bolu'dan Ankara'ya yürüdük. Şimdi Ankara'da nöbete başlıyoruz. Öfkeyle değil, metanetle; siyasi bir amaç taşımadan, yalnızca adalet talebiyle mücadelemizi sürdüreceğiz. 78 canımız için sözümüz var. En başta ne söylediysek bugün de aynı kararlılıktayız: 'Yarım kalan adalet, adalet değildir.' 78 canımız için adil bir adalet istiyoruz."