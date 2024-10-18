Bolu Yaylalarına Kar Yağdı

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Gece aralıklarla etkili oldu, gündüz böyle görüntülendi

BOLU - Bolu'nun yüksek kesimlerinde aralıklarla etkili kar yağışı sebebiyle Yedigöller Milli Parkı'na yakın yaylalarda kar kalınlığı 5 santimetreye yaklaştı. Bembeyaz örtüyle kaplanan çam ağaçları günün ilk ışıklarıyla görüntülendi.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Bolu'nun doğa harikası Yedigöller Milli Parkı'nın yakınlarında bulunan yaylalarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Çam ağaçlarının üzerine düşen beyaz örtü, kartpostallık görüntüler oluştu. Oluşan muhteşem görüntüler doğasever Mustafa Nazlı tarafından dronla görüntülendi. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle Bolu'da zirai don uyarısı yapıldı. Soğuk hava koşullarının bir hafta daha sürmesi bekleniyor.