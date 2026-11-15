Bolu Yedigöller'de minibüs toprağa saplandı, yolcular itfaiye ekiplerince çıkarıldı - Son Dakika
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Bolu Yedigöller'de minibüs toprağa saplandı, yolcular itfaiye ekiplerince çıkarıldı

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Bolu Yedigöller\'de minibüs toprağa saplandı, yolcular itfaiye ekiplerince çıkarıldı
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Bolu'da Yedigöller Milli Parkı yolunda hafta sonu gezisine gelen tatilcileri taşıyan minibüs yoldan çıkarak toprak alana saplandı. Araçta mahsur kalan yolcular, itfaiye ekiplerince şoför tarafındaki pencereden çıkarıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BOLU'da hafta sonu gezisi için Yedigöller bölgesine gelen tatilciler, minibüsün yoldan çıkarak toprak alana saplanması üzerine itfaiye ekipleri tarafından şoför tarafındaki pencereden teker teker çıkartıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde meydana geldi. Hafta sonu tatili için Yedigöller Milli Parkı'na gelenlerin içerisinde bulunduğu minibüs, yoldan çıkarak toprak alana saplandı. Yolcular araçta mahsur kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Minibüste bulunan yolcular, şoför tarafındaki pencereden teker teker çıkartılarak tahliye edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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