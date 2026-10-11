Bolu Yeniçağa\'da baba-oğul, hurda parçalardan 18 ayda \'Hira 2020\' traktörü yaptı

İSMAİL KABASAKAL - Bolu'nun Yeniçağa ilçesindeki sanayi sitesinde 35 yıldır torna ve tesviye işiyle uğraşan Sadık Yalçın, oğluyla hurda malzemelerden traktör yaptı.

Bahçesinde çapa yaparken zorluk yaşayan 54 yaşındaki Yalçın, hem bahçe işlerini kolaylaştırmak hem de sanayide yük taşımak için kullanabileceği bir araç yapmak istedi.

Fikrini 34 yaşındaki oğlu Emre Yalçın ile paylaşan Yalçın, sanayideki esnaftan ve hurdacılardan temin ettiği parçaları bir araya getirerek çalışmalara başladı.

İki silindirli su motoruyla çalışan traktör, baba ve oğlunun deneme yanılma yöntemiyle yürüttüğü çalışmalar sonucu yaklaşık 18 ayda tamamlandı.

Direksiyonundan kaportasına, hidrolik sistemlerinden arka bölümündeki tarım ekipmanlarına kadar traktörün tasarımını kendisi yapan Yalçın, traktöre torununun isminden esinlenerek "Hira 2020" adını koydu.

Traktörü bahçesinde toprağı sürmek, patates ve fasulye ekmek, çapa yapmak gibi tarımsal işlerde kullanan Yalçın, araca eklediği hidrolik sistem sayesinde yük taşıma ve kaldırma işlemlerini de gerçekleştiriyor.

"Traktörün her detayıyla ben ilgilendim"

Sanayideki 35 yıllık tecrübesini el emeğiyle birleştiren Sadık Yalçın, AA muhabirine, su motorunu, şanzımanı ve diferansiyeli hurdacılardan temin ederek bu traktörü ortaya çıkardığını söyledi.

Direksiyondan kaportaya, hidrolik sistemlerden arka kısmındaki çapa donanımlarına kadar traktörün her detayıyla kendisinin ilgilendiğini belirten Yalçın, "Bahçemde kullanmak için bu traktörü kendi kafama göre tasarladım ve yaptım. Bahçe işlerini bununla yapıyorum. Arkasına iş yerimde kullanmak için portif (forklift) yaptım. Oğlum boyasını yaptı, elektrik kısmını halletti. Sanayi esnafı arkadaşlarım da parça temininde ve fikir alışverişinde bana çok yardımcı oldu." diye konuştu.

Yalçın, önceden bahçe işlerini yapmakta zorlandığını, traktör sayesinde bunun kolaylaştığını anlatarak, "İlerleyen zamanlarda önüne kepçe ve süpürge makinesi yapacağım, yerleri veya sanayiyi süpürmek için." dedi.

Traktörü sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamak için yaptığını ve hiçbir ticari beklentisi olmadığını belirten Yalçın, çevresinden talep gelmesi halinde yapabileceğini ancak satma satmayı düşünmediğini kaydetti.

"Hurda ürünleri göz ardı etmeyelim"

Emre Yalçın da atölyede babasıyla torna, tesviye ve hidrolik işlerini yürüttüklerini söyledi.

Yalçın, babasının hayalini gerçekleştirmek için çaba harcadıklarını belirterek, "Elimizdeki imkanları değerlendirmek istedik. Hurda parçalardan deneme yanılma yöntemiyle güzel bir tasarım ortaya çıkardık. Biraz zaman aldı ama güzel oldu. Geliştirmek için de birkaç ekipman yapmamız gerekiyor. Bu araç, buradaki ve bahçedeki işimizi görecek." ifadelerini kullandı.

Hurda malzemelerin çeşitli şekillerde değerlendirilebileceğine işaret eden Yalçın, "Hurda ürünleri göz ardı etmeyelim. Bu şekilde ürünler ortaya çıkabilir." dedi.

Yalçın, traktörün saatte 25-30 kilometre hıza ulaşabildiğini dile getirerek, "Malzemeleri hurda olduğu ve sanayideki esnaf da destek verdiği için traktörün yapımına 35-50 bin lira harcadık. Hurda parçalarımızı mutlaka değerlendirelim. Her şeyi 'Bu hurda.' deyip atmayalım." diye konuştu.