Bolu Yeniçağa'da Bilim Şenliği Düzenlendi - Son Dakika
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Bolu Yeniçağa'da Bilim Şenliği Düzenlendi

Bolu Yeniçağa\'da Bilim Şenliği Düzenlendi

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde bulunan Yaşar Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 'Çağ Ötesi Geleceğin Sınıf Laboratuvarı (FCL) ve Bilim Şenliği' etkinliği düzenlendi. Kaymakam Mehmet Kaan Kini, Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı'nın katıldığı açılışta, öğrencilerin hazırladığı fen, teknoloji, tarih, felsefe ve İngiliz edebiyatı projeleri sergilendi. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesindeki FCL çalışması hakkında da bilgilendirme yapıldı.

30.04.2024 17:22
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Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde bilim şenliği yapıldı.

Yaşar Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi'ndeki "Çağ Ötesi Geleceğin Sınıf Laboratuvarı (FCL) ve Bilim Şenliği" etkinliğinin açılışına Kaymakam Mehmet Kaan Kini, Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Sarıcı katıldı.

Şenlik kapsamına okulda eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan fen, teknoloji, tarih, felsefe, İngiliz edebiyatı alanlarındaki projeler, davetlilerin beğenisine sunuldu.

Açılışın ardından öğrencilerden projeler hakkında detaylı bilgi alan katılımcılar, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesindeki FCL çalışmasıyla ilgili de bilgilendirildi.

Kaynak: AA

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