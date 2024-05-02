Bolu Yeniçağa'da Hacı Adaylarına Seminer Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bolu Yeniçağa'da Hacı Adaylarına Seminer Verildi

Bolu Yeniçağa\'da Hacı Adaylarına Seminer Verildi

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, hacca gidecek vatandaşlara yönelik Yeniçağa Öğretmenevi'nde seminer düzenlendi. Yeniçağa İlçe Müftüsü Hasan Dinç ve Mengen İlçe Müftüsü Mehmet Özcan'ın katıldığı seminerde, hac ibadetiyle ilgili bilgiler verildi ve hacı adaylarına kolaylıklar dileyerek dua edilmesi istendi.

02.05.2024 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde, hacca gidecek vatandaşlara yönelik seminer gerçekleştirildi.

Yeniçağa Öğretmenevi'nde düzenlenen seminerde, Yeniçağa İlçe Müftüsü Hasan Dinç ve Mengen İlçe Müftüsü Mehmet Özcan, hacı adaylarıyla bir araya geldi.

Hac ibadetine ilişkin bilgilerin verildiği seminerde konuşan Dinç, hacı adaylarına ibadetlerinde kolaylıklar dileyerek, Türk milleti ve Müslümanlar için dua etmelerini rica etti.

Özcan da hac ibadetinde her anın çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

Yeniçağa, Mengen, Bolu, Hac, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu Yeniçağa'da Hacı Adaylarına Seminer Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:27 Zincirleme yasak aşk skandalı Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı
11:05 Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur
10:51 Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün
10:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil
09:47 Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım
12:02 CZN Burak, Neşet Turan’ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi CZN Burak, Neşet Turan'ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi
11:29 Fenerbahçe’nin kasası ağzına kadar dolacak Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek’e rekor bonservis Fenerbahçe'nin kasası ağzına kadar dolacak! Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'e rekor bonservis
10:50 Polisi gören uyuşturucu satıcısı, 5’nci kattan aşağıya atladı Polisi gören uyuşturucu satıcısı, 5'nci kattan aşağıya atladı
10:30 Bahar dizisinin Umay’ından “Beni Afra’ya benzetmeyin“ isyanı Bahar dizisinin Umay'ından "Beni Afra'ya benzetmeyin" isyanı
09:56 Ünlü popçu, “Arabistan’daki albüm kapağı“ diye paylaşılan görsele yorumsuz kalamadı Ünlü popçu, "Arabistan'daki albüm kapağı" diye paylaşılan görsele yorumsuz kalamadı
09:45 Başıboş atın çarptığı otomobil hurdaya döndü Başıboş atın çarptığı otomobil hurdaya döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 12:57:47. #1.13#
SON DAKİKA: Bolu Yeniçağa'da Hacı Adaylarına Seminer Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement