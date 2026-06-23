Bolvadin'de cinayet davasında 5 sanığa ömür boyu hapis - Son Dakika
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Bolvadin'de cinayet davasında 5 sanığa ömür boyu hapis

23.06.2026 17:26
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Mali müşavir İsmet Çelik'in öldürülmesine ilişkin 6 sanıktan 5'i ömür boyu hapis cezası aldı.

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde mali müşavir İsmet Çelik'in (65) geçen yıl evinin önünde silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin 5'i azmettirici, diğeri de tetikçi olduğu iddiasıyla yargılanan 6 sanıktan 5'i 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılırken, 1'i beraat etti.

Olay, geçen yıl 28 Ağustos'ta Bolvadin ilçesi Konak Mahallesi'nde meydana geldi. Mali müşavir İsmet Çelik, işe gitmek için evinden çıktığı sırada gelen kar maskeli bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Çelik, götürüldüğü hastanede ertesi gün yaşamını yitirdi. Cinayetin ardından Bolvadin Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Teknik ve fiziki takibin ardından 30 Ağustos'ta İstanbul ve Ankara'da operasyonlar düzenlendi. Soruşturma kapsamında şüphelilerden tetikçi Abdülselam Buğdacı (26), azmettirici Mehmet Zengin ile İsmail Yıldız, geçen yıl 2 Eylül'de tutuklanarak cezaevine kondu. Soruşturmanın devamında Abidin Yıldız ile Eray Aksi de cinayete azmettirdiği iddiasıyla İstanbul'da yakalandı.

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Bolvadin Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması dün gerçekleştirildi. Tutuklu sanıklar Abdülselam Buğdacı, Mehmet Zengin, İsmail Yıldız duruşmada yer aldı. İstanbul'da tutuklu bulunan Abidin Yıldız ile Eray Aksi de SEGBİS aracıyla duruşmaya katıldı. Mahkeme heyeti, 5 sanığa 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ömür boyu hapis, tutuksuz yargılanan B.D.A. hakkında ise beraat kararı verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bolvadin'de cinayet davasında 5 sanığa ömür boyu hapis - Son Dakika

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