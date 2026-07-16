Bolzano'daki Adliye Binası Çöktü - Son Dakika
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Bolzano'daki Adliye Binası Çöktü

16.07.2026 16:35
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İtalya'nın Bolzano kentindeki adliye binası restore edilirken çöktü, can kaybı yaşanmadı.

İtalya'nın kuzeyindeki Bolzano kentindeki adliye binasının bir kısmı, restorasyon çalışmaları sırasında çöktü.

Ulusal basındaki haberlerde, Bolzano Adliye binasında bir süredir yenileme ve genişletme çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Binanın önemli bir kısmının, sabah erken saatlerde henüz bilinmeyen bir sebeple yıkıldığı aktarılan haberlerde, olayda binanın en az 4'te birinin çöktüğü ve orta kısmının kullanılamaz hale geldiği ifade edildi.

Olayın sabah erken saatlerde yaşanması nedeniyle can kaybı yaşanmadığı bilgisi paylaşıldı.

Yıkılan adliye binasında itfaiye ekiplerinin incelemelerinin sürdüğü ve binanın dış cephe kolonlarının sağlam olduğu ancak iç kısımdaki kolonlarının çöktüğü kaydedildi.

Adliyenin kullanılamaz hale gelmesi sebebiyle tüm işlemlerin askıya alındığı aktarıldı.

Bolzano Adliyesi Başkanı Francesca Bortolotti de "Çökme anında adliye binasının içinde sadece üç temizlik işçisi vardı. Sadece biri hafif şekilde yaralandı ancak buna mucize denilebilir. Bir trajedi olabilirdi." dedi.

Trentino-Alto Adige Başsavcısı Corrado Mistri de basına yaptığı açıklamada, olayın son derece "şok edici" olduğunu belirterek, eğer yarım saat daha geç olsaydı, çok daha trajik bir durumla karşı karşıya kalmış olacaklarını söyledi.

Kaynak: AA

3. Sayfa, İtalya, Güncel, Dünya, Son Dakika

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