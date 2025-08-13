Bor\'da Hayırsever Dondurma İkramı

Niğde'nin Bor ilçesinde bir hayırsever Kur'an kursu öğrencilerine dondurma ikram etti.

İlçe Müftülüğünce gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, ikramların ardından keyifli vakit geçirdi.

Müftülük yetkilileri, hayırsevere teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin öğrenciler için teşvik edici olduğunu belirtti.