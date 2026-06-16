Bora Balcıoğlu Görevden Uzaklaştırıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu hakkında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme, Rüşvet Alma, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçlarından soruşturmaya başlanması ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, hakkında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2025/6249 sayılı dosyasında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme, Rüşvet Alma, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama' suçlarından soruşturmaya başlanması ve tutuklama tedbiri uygulanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.