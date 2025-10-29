Borç Tartışması Kanlı Bitti

Trabzon'da Y.Y. (27) borç-alacak nedeniyle tartıştığı amcası, yengesi ve kuzenini tabancayla vurarak ağır yaraladı. Kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri, çalışma başlattı.

Trabzon'da kan donduran bir olay meydana geldi. 2 Nolu Bostancı Mahallesi Balkaya Sokak'ta iddiaya göre; Y.Y., borç-alacak anlaşmazlığı nedeniyle amcası S.Y.'nin evine giderek burada yengesi A.Y. ve kuzeni P.Y. ile tartışmaya başladı.

AMCASI, YENGESİ VE KUZENİNİ TABANCAYLA VURDU

Tartışmanın büyümesi ile Y.Y., tabancayla peş peşe ateş ederek olay yerinden kaçtı. Kurşunların karın ve kasık bölgelerine isabet etmesi sonucu S.Y., eşi A.Y. ile kızı P.Y. yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerin ilk müdahalede bulunduğu 3 yaralı, ambulanslarla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri, çalışma başlattı.