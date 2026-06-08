İran'ın misillemesinde bir füze Tel Aviv'e isabet etti - Son Dakika
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İran'ın misillemesinde bir füze Tel Aviv'e isabet etti

08.06.2026 01:04
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İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıya misilleme olarak İran'dan ateşlenen ve "Demir Kubbe" hava savunma sistemini delen bir balistik füze, başkent Tel Aviv'e isabet etti. Üç dalga halinde fırlatılan yaklaşık 10 füzeyle gerçekleştirilen saldırı sonrası İsrail ordusu tehdidin sona erdiğini ve sığınaklardan çıkılabileceğini açıklarken, hava sahasının kapatılma ihtimaline karşı Ben Gurion Havalimanı'nın açık tutulmasına karar verildi.

İsrail basını, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a yönelik saldırıya yanıt olarak İran'ın İsrail'e doğru yaklaşık 10 balistik füze fırlattığını bildirdi.

10 BALİSTİK FÜZE FIRLATILDI

İsrail devlet televizyonu KAN, siyasi kademeye İran'ın fırlattığı füzelere ilişkin bilgi aktarıldığını kaydetti. Haberde, siyasi kademeye aktarılan verilere göre İran'ın İsrail'e doğru yaklaşık 10 balistik füze fırlattığı belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırıların sona erdiği ve ülke genelinde tüm bölgelerde sığınaklardan çıkılabileceği açıklandı. Açıklamada, İran'dan atılan tüm füzelerin önlendiği ileri sürüldü.

BEN GURİON HAVALİMANI AÇIK KALACAK

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İran füzeleri nedeniyle uçuşların durdurulduğu Ben Gurion Havalimanı'nın açık kalmasına karar verildiği bildirildi. Haberde, İran veya Lübnan'daki Hizbullah'tan gelen saldırıların yayılması durumunda, İsrail hava sahasının kapatılması ihtimaline karşı hazırlık yapıldığı kaydedildi.

TEL AVİV'E FÜZE DÜŞTÜ

İsrail'in hava savunma sistemi 'Demir Kubbe'yi delen bir İran füzesi, başkent Tel Aviv'de bir noktaya isabet etti. O anlar kameralara yansırken, ölen veya yaralananların olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

FÜZELER ÜÇ DALGA HALİNDE ATEŞLENDİ

İsrail ordusu, ateşkese rağmen bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceğini duyurmuştu. İran'dan üç dalga halinde ateşlenen füzeler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde birçok kentte sirenler çalmıştı.

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Son Dakika İran İran'ın misillemesinde bir füze Tel Aviv'e isabet etti - Son Dakika

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