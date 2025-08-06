Artvin'in Borçka ilçesinde yasa dışı kenevir yetiştirdiği iddia edilen şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Güreşen köyünde S.S'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 20 kök ile 4 gram da yaş kenevir ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Borçka'da Kenevir Yetiştiren Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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