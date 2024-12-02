Pendik'te börekçideki taciz kavgasına ilişkin davada yeni gelişme - Son Dakika
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Pendik'te börekçideki taciz kavgasına ilişkin davada yeni gelişme

Pendik\'te börekçideki taciz kavgasına ilişkin davada yeni gelişme

Pendik'te bir börekçide cinsel taciz suçlaması nedeniyle açılan davada, tutuklu sanık Ömer Demir'in tahliyesine karar verildi. İbrahim Demir, cinsel taciz suçundan 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası aldı.

02.12.2024 15:57  Güncelleme: 16:02
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PENDİK'te bir börekçide çalışan İbrahim Demir'in mesaj attığı kadının eşi Uğur Boz ile arasında çıkan kavgaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada, kavgaya dahil olarak Uğur Boz'u yaralayan İbrahim Demir'in kardeşi tutuklu sanık Ömer Demir'in tahliye edilmesine karar verildi.

4 Eylül'de Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki bir börekçide meydana gelen olayda, Börekçide çalışan İbrahim Demir, sipariş götürdüğü Burçin B.'yi, telefonla mesaj atarak taciz etti. Burçin B.'nin eşi Uğur B.'ye durumu anlatması üzerine börekçiye giden koca ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışma, İbrahim Demir'in kardeşi Ömer Demir'in de araya girmesiyle kavgaya dönüştü. Olayda Uğur B. ve İbrahim Demir yaralandı. Olay sonrasında hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınan şüphelilerden Ömer Demir ve İbrahim Demir tutuklandı.

'CİNSEL TACİZ' SUÇUNDAN 2 YIL 2 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI

Sanık İbrahim Demir hakkında İstanbul Anadolu 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Burçin Boz'a yönelik 'cinsel taciz' iddiasıyla açılan davada 2 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası verilmesine karar verildi. Sanıklar İbrahim Demir, Ömer Demir ve Uğur Boz'un ise birbirleri ile kavga etmeleri sebebiyle İstanbul Anadolu 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ise bugün görülmesine devam edildi. Duruşmaya, önceki celsede tahliye edilen müşteki sanık İbrahim Demir, diğer müşteki sanık Uğur Boz ve eşi müşteki Burçin Boz katılırken, tutuklu sanık Ömer Demir de cezaevinden getirildi.

TUTUKLU SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Duruşmada İbrahim ve Ömer Demir kardeşler, savunmalarında pişman olduklarını söyleyerek karşı taraftan özür dilediklerini belirttiler. Kardeşlerin avukatı ise savunmasında tutuklu sanık Ömer Demir'in tahliyesini talep etti. Müşteki sanık Uğur Boz ve avukatı ise savunmalarında İbrahim ve Ömer Demir'in Uğur Boz'u öldürmeye çalıştıklarını iddia ederek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti. Tarafları dinledikten sonra ara karar açıklayan mahkeme heyeti, suçun vasıf ve mahiyetini, yasada ön görülen cezanın miktarı ve tutuklulukta geçen süreyi göz önünde bulundurarak tutuklu sanık Ömer Demir'in tahliyesine hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için 7 Mayıs'a ertelendi.

Kaynak: DHA

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