Börekten yola çıkılarak yapılan beyaz peynirli baklava Edirne'de tattırıldı - Son Dakika
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Börekten yola çıkılarak yapılan beyaz peynirli baklava Edirne'de tattırıldı

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Börekten yola çıkılarak yapılan beyaz peynirli baklava Edirne\'de tattırıldı
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Topraktan Sofraya Edirne 3. Gastronomi Festivali'nde Edirne beyaz peyniri, incir ve Edirne ceviziyle hazırlanan baklava ziyaretçilere ikram edildi. Millet Bahçesi'ndeki etkinlikte şefler yöresel lezzetler sundu; deneyenlerin tatlı-tuzlu dengesini beğendiği belirtildi.

Edirne'de düzenlenen "Topraktan Sofraya Edirne 3. Gastronomi Festivali"nde beyaz peynir kullanılarak hazırlanan baklava ziyaretçilere ikram edildi.

Edirne Valiliğince düzenlenen, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce koordine edilen festival, Edirne Millet Bahçesi'nde çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Kentin gastronomi değerlerinin tanıtılması, yöresel ürünlerin gelecek kuşaklara aktarılması ve Edirne mutfağının daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla düzenlenen festivalde, şefler tarafından yöresel ürünlerle farklı lezzetler hazırlandı.

Festivalin dikkati çeken lezzetlerinden biri beyaz peynir kullanılarak hazırlanan baklava oldu. Edirne beyaz peyniri, incir ve Edirne ceviziyle hazırlanan baklava, pişirilip şerbetlendikten sonra ziyaretçilere ikram edildi.

Şef Muhittin Fidan, peynirli baklavayı hazırlarken önce börekten yola çıktıklarını, ardından farklı bir tat ortaya çıkarmak amacıyla baklavayı denediklerini belirtti.

Peynir ile tatlıyı bir araya getirdiklerini aktaran Fidan, "Biz beyaz peynirli baklava yaparken 'çığır açtık' diyelim. Börekle yola çıktık aslında. Sonra dedik, 'baklava neden olmasın?' Buna 'şerbet koyalım, bunun içerisine bir şeyler ekleyelim' derken ortaya beyaz peynirli, tatlı-tuzlu dengesini sağladığımız bir baklava çıktı." dedi.

İlk başta beyaz peynirin baklavada kullanılmasına yönelik önyargı olduğunu ifade eden Fidan, tatlıyı deneyenlerin tatlı ve tuzlu arasındaki dengeyi beğendiğini söyledi.

Şef Ufuk Evrim Karadağ da farklı bir lezzet ortaya çıkarmak için deneme ve araştırmanın önemli olduğunu belirtti.

Peynirli baklavanın hazırlık sürecinde farklı malzemeleri bir araya getirdiklerini anlatan Karadağ, "Aslında biraz deneme yanılma, biraz da okuyarak araştırmak gerekiyor. İnterneti kullanarak araştırmak, malzeme alıp evde denemek ve yakın çevreye tattırmak gerekiyor. Denemek lazım, deneyerek, tattırarak aslında bu işin olayı o. Bu baklava aslında böyle çıktı karşımıza." ifadelerini kullandı.

Börekten farklı bir ürün ortaya çıkarmak amacıyla baklavayı denediklerini dile getiren Karadağ, beyaz peyniri tatlandırmak için incir kullandıklarını ve Edirne cevizi de eklediklerini kaydetti.

Ayrıca Meriç Nehri'nden tutulan yayın balığı da usta şefler tarafından pişirilerek ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Festival, şeflerin yemek sunumları, yöresel ürün tanıtımları ve çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Kaynak: AA
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