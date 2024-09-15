Boris Fırtınası Polonya'yı Vurdu: 2 Ölü - Son Dakika
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Boris Fırtınası Polonya'yı Vurdu: 2 Ölü

Polonya'da Boris Fırtınası nedeniyle yaşanan sel felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti.

15.09.2024 17:34
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- Boris Fırtınası Polonya'yı vurdu: 2 ölü

VARŞOVA - Polonya'nın güneyinde etkili olan Boris Fırtınası'nın şiddetli yağışlara yol açması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Bazı kentlerde köprü, baraj ve evler yıkıldı.

Avrupa'nın orta ve doğu kesimlerini vuran Boris Fırtınası Polonya'nın güneyindeki Yukarı Silezya ve Aşağı Silezya bölgelerinde de etkisini göstermeye başladı. Dünden bu yana aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle çok sayıda nehir taşarken, Stronie Slaskie, Klodzka, Glucholazy, Ladek Zdroj, Bielsko Biala dahil olmak üzere onlarca yerleşim yeri sular altında kaldı. Stronie Slaskie'deki barajın duvarı, Glucholazy kasabasında ise bir köprü yıkıldı. Klodzko ve Bielsko Biala kentlerinde ise 2 kişinin sel sularına kapılarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Şiddetli yağış ve su baskınlarının etkili olduğu yerlerde on binlerce haneye elektrik verilemezken, itfaiye ve askerler halkın güvenli bölgelere tahliyesi için zamanla yarışıyor. Tahliye çalışmalarına helikopterler de destek verirken, şiddetini kaybetmeden devam eden yağışlar nedeniyle ölü sayısının artmasından korkuluyor.

Fırtına nedeniyle Çekya'da on binlerce kişi elektriksiz kalırken, Romanya'nın doğusunda 4 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Boris Fırtınası Polonya'yı Vurdu: 2 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boris Fırtınası Polonya'yı Vurdu: 2 Ölü - Son Dakika
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