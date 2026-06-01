Borisenko: Orta Doğu İçin Diyalog Gerekiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Borisenko: Orta Doğu İçin Diyalog Gerekiyor

01.06.2026 20:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya, ABD ile İran arasındaki diyaloğun sürmesi ve Orta Doğu'daki gerginliğin azaltılması gerektiğini vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Georgiy Borisenko, ABD ile İran arasında nihai anlaşmaların sağlanması için diyaloğun sürdürüleceği umduklarını belirterek, "Durumun siyasi ve diplomatik bir zeminde ilerlemesi, müzakere girişimlerinin başarılı sonuçlanması ve çatışmaların önlenmesi gerekiyor." dedi.

Borisenko, başkent Moskova'da düzenlenen "6. Rusya- Orta Doğu Uluslararası Bilimsel ve Uzman Forumu"na katıldı.

Forumda konuşan Borisenko, Arap ülkeleriyle siyasi diyaloğun son yıllarda güçlendiğini belirterek, "Arap ortaklarımızla, ekonomi alandaki işbirliğimiz tutarlı şekilde gelişiyor. Ticaret hacmi artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Borisenko, Orta Doğu'daki duruma değinerek, şöyle konuştu:

"Basra Körfezi bölgesindeki durum gerginliğini koruyor. Bu bizi endişelendiriyor. ABD ve İsrail'in İran'a karşı gerçekleştirdiği sebepsiz saldırganlık, binlerce insanın ölümüne yol açan benzeri görülmemiş bir şiddet döngüsünü tetikledi. İran, buna karşılık vererek, hem İsrail'e hem de Basra Körfezi ülkelerinde bulunan Amerikan üslerine saldırılar düzenledi. Bu çatışma, Lübnan-İsrail sınırındaki askeri eylemlere ve Lübnan'ın bombalanmasına yol açtı."

Bunun Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerde ve tedarik zincirlerinde aksamalara yol açtığına dikkati çeken Borisenko, ABD'nin körfez ülkelerinin kaygılarını görmezden geldiğini söyledi.

ABD ile İsrail'in, İran ve Arap ülkeler arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi sürecini baltalamaya çalıştığının altını çizen Borisenko, Rusya'nın bölgedeki sorunların temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasından ve durumun siyasi diplomatik araçlarla çözülmesinde yana olduğunu dile getirdi.

Borisenko, şunları kaydetti:

"Nihai anlaşmanın sağlanması amacıyla Amerikalılar ve İranlılar arasındaki diyaloğun sürdürüleceği umuyoruz. Durumun siyasi ve diplomatik bir zeminde ilerlemesi, müzakere girişimlerinin başarılı sonuçlanması ve çatışmaların önlenmesi gerekiyor. İran'la ilgili duruma uzun vadeli çözümün bulunması durumunda, devletler arasında yeni ilişkiler sisteminin oluşmasına imkan doğuyor. Bunun temelinde, istikrarı ve yıkıcı dış müdahalelerden korunmayı garanti eden kapsamlı ve güvenilir ortak güvenlik olmalı."

Borisenko, Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin ise "Buradaki durum istikrarsız. Kalıcı barıştan bahsetmek mümkün değil. İsrail ordusunun, sivillerin ölümüne yol açan yeni operasyonlar düzenlediğine dair haberler geliyor." ifadelerini kullandı.

ABD yönetiminin Filistin meselesine ilişkin barış girişimlerini durdurduğunu belirten Borisenko, Batı Şeria'daki durumun kötüleştiğini ifade etti.

Filistin meselesinin uluslararası kararlar doğrultusunda çözülmesinden yana olduklarını dile getiren Borisenko, bunun Orta Doğu'da uzun vadeli barışı sağlayacağını vurguladı.

Borisenko, Suriye'deki durumla ilgili ise "Suriye topraklarının jeopolitik rekabet ve çeşitli ülkeler arasında hesaplaşma alanı olarak kullanılmasına karşıyız. Orta Doğu ve bölge dışı ülkelerin, Suriye'deki durumun iyileştirilmesi için elverişli koşulların yaratmasına yardımcı olması ve gerginliği kışkırtacak adımlardan kaçınması önemli." ifadelerini kullandı.

İsrail'in saldırgan eylemlerinden endişeli olduklarını dile getiren Borisenko, "İsrail Savunma Kuvvetleri'nin bölgedeki askeri eylemleri, uluslararası hukuku ihlal ediyor ve gerginliğin artmasına yol açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Borisenko, Orta Doğu'daki anlaşmazlıkların diyalogla çözülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Rusya, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Borisenko: Orta Doğu İçin Diyalog Gerekiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salim Güran: Bugün sadece Narin’in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler Salim Güran: Bugün sadece Narin'in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler
ABD ve Suriye’den sürpriz görüşme Şara’nın Trump’tan kritik bir isteği var ABD ve Suriye'den sürpriz görüşme! Şara'nın Trump'tan kritik bir isteği var
Netanyahu, Beyrut’a hava saldırıları düzenlemek için Trump’tan onay istedi Netanyahu, Beyrut'a hava saldırıları düzenlemek için Trump'tan onay istedi
Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti
İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın istifa ettiği iddiasını yalanladı İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa ettiği iddiasını yalanladı
Kuveyt genelinde sirenler çalıyor Füze ve İHA’lara müdahale ediliyor Kuveyt genelinde sirenler çalıyor! Füze ve İHA'lara müdahale ediliyor

21:17
CHP’de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın
CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın
20:59
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torun sayısı 10’a yükseldi
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sayısı 10'a yükseldi
20:53
İran’ın resti Trump’ı korkuttu: İsrail Lübnan’a asker göndermeyecek
İran'ın resti Trump'ı korkuttu: İsrail Lübnan'a asker göndermeyecek
20:38
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nda 7 oyuncuyla yollar ayrıldı
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 7 oyuncuyla yollar ayrıldı
19:54
Tarkan ücretsiz konser verecek
Tarkan ücretsiz konser verecek
19:10
Canlı anlatım: Kadıköy’de gol yağmuru
Canlı anlatım: Kadıköy'de gol yağmuru
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 22:16:41. #7.13#
SON DAKİKA: Borisenko: Orta Doğu İçin Diyalog Gerekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.