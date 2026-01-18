Bornova Aktarma İstasyonu Yenileniyor

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin en yoğun aktarma noktalarından Bornova Aktarma İstasyonu'nu baştan sona yeniliyor. Yeşil alanlar, güvenli aydınlatma ve konforlu duraklarla bölge modern bir kamusal alana dönüşüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hem yaya ve ulaşım konforunu artıracak hem de kent estetiğine katkı sağlayacak bir dönüşümü daha hayata geçirdi. Ege Üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere her gün binlerce İzmirlinin kullandığı Bornova Aktarma İstasyonu'nun yenileme projesinde çalışmalar başladı. Ankara Caddesi Viyadüğü altında kalan Bornova Metro İstasyonu Ege Üniversitesi Hastanesi girişinden ESHOT duraklarının sonuna kadar olan alanda Bornova'ya yakışacak bir yenileme projesi hayata geçirilecek. Mevcut ulaşımın aksamaması için kontrollü bir şekilde ilerleyecek yenileme sürecinde otobüs ve metro girişlerinde gerekli önlemler alınacak.

"Sert zeminleri yeniliyoruz"

Proje hakkında bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Merkez Bölge Yol İşleri Şube Müdürü Mustafa Kapı, "Binlerce vatandaşımızın hem raylı sistem hem de ESHOT ulaşım sistemlerini kullandığı Bornova Aktarma Merkezi'ndeyiz. Burası uzun zamandır yenileme yapılmayan bir bölgeydi. Ege Üniversitesi, hastane, Küçük Park gibi ana lokasyonların olduğu yoğun bir alan. Bugün itibariyle çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Sert zeminleri yeniliyoruz. Yaklaşık 8 bin metrekare sert zemin uygulaması olacak. Bunun dışında 3 bin metrekareye yakın bir yeşil alan imalatı yapılacak" diye konuştu.

"Mağduriyet yaratmadan bitireceğiz"

Çalışma sürecinin vatandaşların ulaşımını olumsuz etkilemeden yürütüleceğini söyleyen Mustafa Kapı, "Burası yoğun yaya sirkülasyonunun ve otobüslerin olduğu bir bölge. En önem verdiğimiz konulardan bir tanesi de yaya güvenliği ve ulaşımın aksamaması. Bunun için ESHOT ile koordineli bir şekilde planlamamızı yaptık. Ulaşım hizmetlerini aksatmadan çalışmalarımıza başladık ve en kısa sürede mağduriyet yaratmadan bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

Alanda dekoratif taşlarla oluşturulacak sert zeminlerle bozulan yapılar tamamen yenilenecek. Ahşap gölgelikler, asfalt yenileme, yürüyüş yolu, bordür düzenlemeleri çalışmalarını hayata geçirecek Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın yanı sıra Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından alana yaklaşık 3 bin metrekarelik yeşil alan kazandırılacak. Peyzaj düzenlemelerinde kent iklimine uyumlu az su tüketen bitkilerin yanı sıra çınar, mabet, dut, akasya, palmiye gibi ağaçlar kullanılacak. İzmirlilerin rahat kullanımı için alana çöp potaları, ahşap oturma alanları, bitki tarhı gibi yeni kent donatıları eklenecek.

Öğrenciler başta olmak üzere 24 saat boyunca aktif yaya trafiğinin olduğu hattın güvenliği için aydınlatma sistemi baştan sona değiştirilecek. Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından viyadük ayaklarından metro girişlerine dekoratif aydınlatmalar eklenecek. Böylelikle alanın karanlık noktaları aydınlatılarak daha güvenli bir yapıya dönüştürülecek.

Toplu ulaşım konforu artacak

İzmir'in önemli aktarma istasyonlarından birisi olan Bornova Aktarma İstasyonu'nda toplu ulaşım konforu için de düzenlemeler hayata geçirilecek. ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından yenilenen duraklara dijital bilgilendirme panoları, peron yönlendirme totemleri, otobüs hattı ve durak bilgilendirme tabelaları eklenecek. Yayaların ve araçların güvenli ulaşımı için Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından sinyalizasyon ve yer çizgileri hazırlanacak. İZULAŞ tarafından ise oluşturulacak mobilite alanında BİSİM istasyonu ve bisiklet park alanları oluşturulacak.