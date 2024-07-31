Bornova Belediye Başkanı Çocuklara Yönelik Cinsel İstismarla Mücadelede Kararlı - Son Dakika
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Bornova Belediye Başkanı Çocuklara Yönelik Cinsel İstismarla Mücadelede Kararlı

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocuklara yönelik cinsel istismarla mücadelede kararlı olduklarını vurguladı. Eşki, çocukların istismardan uzak tutulabilmesi için ebeveynlerin ve eğitimcilerin bilgili ve koruyucu olması gerektiğini belirtti.

31.07.2024 11:40  Güncelleme: 11:51
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(İZMİR)- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocuklara yönelik cinsel istismarla mücadelede kararlılıklarını vurguladı. Hayatın her alanında vatandaşlara hizmet ederken, çocuklar söz konusu olduğunda hassasiyetlerinin en üst düzeye ulaştığını belirten Eşki, "Dünya hızla değişiyor ve bu değişim içerisinde insanlığın ileriye gittiği konular artarken gerilediği konular da artış gösteriyor. Maalesef, çocuklara yönelik cinsel istismar, insanlık olarak gerilediğimiz konuların başında yer alıyor" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Eşki, çocukların istismar ve istismarcılardan uzak tutulabilmesi için ebeveynlerin ve eğitimcilerin bilgili, hassas ve koruyucu olması gerektiğine dikkat çekti. Yapılan araştırmalara göre, her beş çocuktan birinin cinsel şiddetin bir biçiminin mağduru olduğunu ve vakaların çok büyük çoğunluğunda failin çocuğun tanıdığı ve güvendiği biri olduğunu ifade etti.

Lanzarote Sözleşmesi ve BEŞTE BİR Kampanyası

Başkan Eşki, Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin 2007 yılında onayladığı ve 2010 yılında Türkiye tarafından kabul edilen Lanzarote Sözleşmesi hakkında bilgi verdi. Sözleşmenin, çocuklara yönelik cinsel şiddetin önlenmesi için çocuklara ve ailelerine bilgi sağlayarak onları güçlendirecek unsurları içeren bir kampanya yürütülmesini öngördüğünü belirtti. Ayrıca, Avrupa Konseyi'nin BEŞTE BİR Kampanyası ile çocuğa karşı cinsel şiddeti durdurmak için önemli adımlar atıldığını vurguladı.

Sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz

Bornova Belediyesi olarak, Lanzarote Sözleşmesi'nin yerel yönetimlere yüklediği sorumlulukları kapsayan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından hazırlanan "Çocuğa Karşı Cinsel Şiddetin Durdurulması için Yerel ve Bölgesel Yönetimler Anlaşması"na imza attıklarını ifade eden Eşki, bu kapsamda çalışmalarına başladıklarını açıkladı. "BEŞTE BİR Kampanyası her ne kadar on yıl önce sonlandırılmış olsa da bizler bu kampanyanın ürettiği içerik ve materyalleri siz değerli Bornovalılar ile paylaşarak çocuğa yönelik cinsel istismarla mücadele etmeye kararlıyız" dedi.

Atatürk'ün izinde

Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır" sözlerini hatırlatan Başkan Eşki, Atatürk'ün izinden gitmeye devam ettiklerini belirtti.

Kaynak: ANKA

Ömer Eşki, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediye Başkanı Çocuklara Yönelik Cinsel İstismarla Mücadelede Kararlı - Son Dakika

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