Bornova Belediye Başkanı Eşki, Muhtarlarla Buluştu

(İZMİR)- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek hayata geçirilen çalışmalar ve planlanan projeleri paylaştı. Karşılıklı iletişim ve iş birliğinin önemine vurgu yapan Eşki, Bornova'yı daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornovalı muhtarlarla Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır Ek Hizmet Binası toplantı salonunda bir araya geldi. Toplantıya ilgili belediye bürokratları da katıldı. Eşki, göreve geldiği günden bu yana ilçede yürütülen yol ve altyapı çalışmalarından sosyal proje ve desteklere kadar birçok alanda hayata geçirilen projeleri ve sonraki döneme ilişkin planlarını muhtarlarla paylaştı.

Eşki, yerel yönetimde muhtarların önemine dikkat çekerek, karşılıklı iletişim ve iş birliğiyle Bornova'yı daha güzel ve yaşanabilir bir ilçe haline getirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Sahadan gelen geri bildirimlerin belediye çalışmalarına yön verdiğini ifade eden Eşki, ortak aklın önemine vurgu yaptı.

Toplantıda söz alan muhtarlar ise mahallelerinde yaşanan sorunları, öneri ve taleplerini dile getirdi. Yapılan çalışmalar için Başkan Eşki ve belediye ekiplerine teşekkür eden muhtarlar, çözüm odaklı ve diyaloga açık buluşmaların önemine vurgu yaptı.