Bornova Belediye Başkanı Eşki, Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bornova Belediye Başkanı Eşki, Muhtarlarla Buluştu

20.02.2026 10:56  Güncelleme: 12:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçedeki muhtarlarla bir araya gelerek yürütülen çalışmalar ve planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Eşki, yerel yönetimde muhtarların önemini vurgulayarak, iş birliği ile Bornova'yı daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

(İZMİR)- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek hayata geçirilen çalışmalar ve planlanan projeleri paylaştı. Karşılıklı iletişim ve iş birliğinin önemine vurgu yapan Eşki, Bornova'yı daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornovalı muhtarlarla Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır Ek Hizmet Binası toplantı salonunda bir araya geldi. Toplantıya ilgili belediye bürokratları da katıldı. Eşki, göreve geldiği günden bu yana ilçede yürütülen yol ve altyapı çalışmalarından sosyal proje ve desteklere kadar birçok alanda hayata geçirilen projeleri ve sonraki döneme ilişkin planlarını muhtarlarla paylaştı.

Eşki, yerel yönetimde muhtarların önemine dikkat çekerek, karşılıklı iletişim ve iş birliğiyle Bornova'yı daha güzel ve yaşanabilir bir ilçe haline getirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Sahadan gelen geri bildirimlerin belediye çalışmalarına yön verdiğini ifade eden Eşki, ortak aklın önemine vurgu yaptı.

Toplantıda söz alan muhtarlar ise mahallelerinde yaşanan sorunları, öneri ve taleplerini dile getirdi. Yapılan çalışmalar için Başkan Eşki ve belediye ekiplerine teşekkür eden muhtarlar, çözüm odaklı ve diyaloga açık buluşmaların önemine vurgu yaptı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Ömer Eşki, Bornova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bornova Belediye Başkanı Eşki, Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu Nöbetten çıkan anestezi teknikeri, otomobilinde ölü bulundu
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan’dan ’’İyiyim’’ mesajı Kalp krizi geçirmişti: Hakan Taşıyan'dan ''İyiyim'' mesajı
Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı
Sivasspor’a -40 puanlı Adana Demirspor’dan çelme Sivasspor'a -40 puanlı Adana Demirspor'dan çelme
Yasemin Kaya Allen’in ’Isırmalık’ yorumu dikkat çekti Yasemin Kaya Allen'in 'Isırmalık' yorumu dikkat çekti

13:00
Stoke City’nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı
Stoke City'nin 10 milyon sterlinlik yeni antrenman tesisi ağızları açık bıraktı
12:20
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
Ramazanın uğrak noktasında maddiyat tartışması: Abdest almak için para isteniyor
12:17
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, görevine asaleten atandı
11:56
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
Koruma polisine ayakkabılarını tutturan kaymakam, asaleten atandı
11:47
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
100 bin kişinin emekliliği iptal edildi! Uzmanı uyardı, sakın yapmayın
11:10
Dilencinin önündeki gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani
Dilencinin önündeki gören küçük dilini yuttu: Vergi mükellefidir yani
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 13:10:53. #.0.5#
SON DAKİKA: Bornova Belediye Başkanı Eşki, Muhtarlarla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.