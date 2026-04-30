Bornova Belediye Başkanı Eşki, Sabah Mesaisine Egemenlik Mahallesi'nde Başladı

(İZMİR)- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Egemenlik Mahallesi'nde saha incelemesinde bulunarak vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Yağmurda su biriken yaklaşık 10 sokakta kilit parke taşları kaldırılarak asfalt çalışması başlattıklarını dile getiren Eşki, "Bornova'nın tüm sokaklarına bu güzelliği getirene kadar durmadan çalışacağız" dedi.

Belediye Başkanı Ömer Eşki, saha incelemelerine devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla mesaisine başlayan Başkan Eşki'nin durağı Egemenlik Mahallesi oldu. Mahalle Muhtarı Şerif Ali Altıparmak ve ilgili birim sorumlularının eşlik ettiği inceleme gezisinde Eşki, sokakları dolaşarak vatandaşların sorun ve taleplerini yerinde dinledi. Mahallede özellikle yağışlı havalarda yaşanan su birikintisi sorununa dikkat çeken Başkan Eşki, altyapı ve üstyapı çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Eşki, sorunun yoğun olarak yaşandığı yaklaşık 10 sokakta kilit parke taşlarının kaldırıldığını ve yerine modern asfalt uygulamasına geçildiğini ifade etti.

"Bornova'nın her sokağına aynı özeni gösteriyoruz"

Başkan Eşki, mahalle sakinleriyle daha önce yapılan görüşmeler doğrultusunda estetik açıdan da fark yaratacak bir uygulamayı hayata geçirdiklerini belirterek, "Sabah mesaimize Egemenlik Mahallesi'nden başladık. Burada yaklaşık 10 sokağımız yağmurda su altında kalıyordu. Kilit parke taşlarını kaldırdık ve tüm sokaklara sırayla asfalt atıyoruz. Muhtarımızla daha önce konuşmuştuk, bu bölgede desenli asfalt uygulamak istedik. Mahalle sakinlerinden de oldukça olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bugün de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bornova'nın tüm sokaklarına bu güzelliği getirene kadar durmadan çalışacağız" diye konuştu. Yapılan çalışmaların hem altyapı sorunlarını çözdüğünü hem de mahalleye modern bir görünüm kazandırdığını vurgulayan Eşki, sahada olmaya ve vatandaşla doğrudan temas kurmaya devam edeceklerini belirtti.