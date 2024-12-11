Bornova'da Şehit Aileleri İçin Özel Masa - Son Dakika
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Bornova'da Şehit Aileleri İçin Özel Masa

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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’ni ziyaret ederek şehit aileleri ve gaziler için Bornova Belediyesi bünyesinde özel bir masa kurulacağını duyurdu. Tüm şehit aileleri ve gazilere ev ziyaretleri yapılacağını belirten Eşki, Işıkkent Polis Şehitliği’ndeki düzenleme talebinin de çözüme kavuşturulacağını söyledi. Dernek Başkanı Erdem Çerçioğlu, Başkan Eşki’ye çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

11.12.2024 10:23  Güncelleme: 11:28
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(İZMİR)- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ni ziyaret ederek şehit aileleri ve gaziler için belediye bünyesinde özel bir masa kurulacağını duyurdu. Tüm şehit aileleri ve gazilere ev ziyaretleri yapılacağını belirten Eşki, Işıkkent Polis Şehitliği'ndeki düzenleme talebinin de çözüme kavuşturulacağını söyledi. Dernek Başkanı Erdem Çerçioğlu, Başkan Eşki'ye çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği'ni ziyaret ederek dernek üyeleri ve şehit aileleriyle bir araya geldi. Ziyarette Başkan Eşki, şehit aileleri ve gaziler için Bornova Belediyesi bünyesinde özel bir masa kurulacağını açıkladı. "İlçemizdeki tüm şehit aileleri ve gazilerimize ev ziyaretleri yapacağız, bireysel taleplerini dinleyeceğiz. Bu çalışmanın altyapısını tamamladık ve önümüzdeki ay itibariyle sahaya çıkıyoruz" dedi.

Talepler yerine getiriliyor: Şehitlik düzenlemesi geliyor

Başkan Eşki, Işıkkent'teki Polis Şehitliği'nde yapılacak düzenleme talebini Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içinde çözüme kavuşturduklarını belirtti. "Fen İşleri ekiplerimiz şehit ailelerimizin istekleri doğrultusunda gerekli çalışmalara başlayacak. Şehit ve gazi masamız, tüm taleplerin çözümü için devrede olacak" diye konuştu.

Dernek Başkanı Çerçioğlu'ndan teşekkür

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Erdem Çerçioğlu, Başkan Eşki'nin duyarlılığına teşekkür ederek, "Göreve geldiğinizden bu yana yaptığınız çalışmalar takdire şayan. Her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunuzu hissediyoruz," dedi.

Kaynak: ANKA

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