Bornova Belediye Başkanı Eşki ve CHP Milletvekili Arslan, Altyapı Projelerini İnceledi

(İZMİR)- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ile birlikte altyapıdan sosyal projelere, pazaryerlerinden sivil toplum kuruluşlarına uzanan kapsamlı saha turu gerçekleştirdi. Tüm gün süren programda, Bornova'yı adım adım dolaşan ve yatırımları yerinde inceleyen ikili, vatandaşlarla bir araya gelip sorunları dinledi, çözüm önerilerini paylaştı.

Işıklar Mahallesi Muhtarı Necati Karabulut ve Egemenlik Mahallesi Muhtarı Şerif Ali Altıparmak'ın katılımıyla Işıkkent'ta projelendirilen taziye evinin temeli atıldı. Altındağ Merkez Mahallesi'ndeki yol yapım çalışmalarını da yerinde incelendi. Eşki ve Arslan, beton mikserinin başına geçti, ekiplere kolaylıklar diledi.

Vatandaşlar ve sivil toplumla el ele

Işıkkent ve Merkez Mahallesi pazaryerlerini gezen Eşki ve Arslan, tezgah başındaki esnafla ve alışveriş yapan vatandaşlarla bol bol sohbet etti, talepleri not aldı. Gün sonunda Kazım Dirik Mahallesi'ndeki Abide-i Hürriyet Meydanı'nda kısa bir gezinti yapan ikili, ardından Makedonya Debre Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Tahtacılar Derneği ve Afyonkarahisar Akçaşar Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.

Eşki: Verdiğimiz sözleri tutuyoruz

Söz verdikleri yatırım ve çalışmaları bir bir gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Eşki, "Mahalle kültürünü ve toplumsal dayanışmayı güçlendirecek taziy evi, Işıkkent'in sosyal altyapısına önemli katkı sağlayacak. Yol çalışmalarımız da hız kesmeden devam edecek" dedi. Bornovalıların yaşamına doğrudan dokunan alanlarda olmayı bir sorumluluk olarak gördüklerini belirten Eşki, "Esnafımızın da, halkımızın da yanındayız. Sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği bizim yönetim anlayışımızın temel taşı. Kültürden dayanışmaya her alanda birlikte hareket etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Arslan: Bornova'nın çehresi değişiyor

CHPli milletvekilleri olarak yerel yönetimlerle el ele olduklarını söyleyen Ednan Arslan ise "Bornova'nın çehresini değiştiren, vatandaşların yaşam kalitesini artıran çalışmaları yerinde görmek, Bornovalılar ile iç içe olmak beni çok mutlu etti. Sürekli alandayız ve böylesi çalışmalara her zaman katkı koymaya hazırız. Bornova Belediyesi'ne ve Başkan Eşki'ye çok teşekkür ediyorum" dedi.