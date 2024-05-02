Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

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Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Tuna Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak mahalle ziyaretlerine devam etti. Başkan Eşki, sorunları yerinde tespit edip vatandaşların taleplerini aldı.

02.05.2024 11:22  Güncelleme: 11:27
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(İZMİR)- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Mesaisine sabah 05.40'ta Tuna Mahallesi'nde incelemelerde bulunarak başlayan Başkan Eşki, "Erken kalkan yol alır" dedi.

Mesaiye günün erken saatlerinde gerçekleştirdiği mahalle ziyaretleriyle başlayan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Tuna Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Eşki, mahalleyi, Muhtar Orhan Tahirler ile birlikte sokak sokak gezdi, sorunları yerinde tespit edip talepleri aldı. Günün ilk ışıklarıyla kepenklerini açan esnafa "hayırlı işler" dileyen Eşki, mahalle kahvesinde oturdu, vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

"BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ"

Bornova'yı muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve Bornovalılarla birlikte yöneteceklerinin de altını çizen Başkan Ömer Eşki, "Tuna Mahallesi de Çamdibi bölgemizin köklü yerleşim alanları arasında yer alıyor. Geçmişten gelen birikmiş sorunları ve mahalle sakinlerinin istekleri var. Gereken çalışmaları yaparak tüm sorunları çözeceğiz. Önceliğimiz belediyenin temel hizmetleri olan temizlik, yol, park-bahçelerin bakımı, zabıta denetimlerini geliştirmek" diye konuştu.

"YOLUMUZ UZUN"

Her zaman ve her yerde vatandaşlarla iç içe olacaklarını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Atalarımızın söylediği gibi; 'Erken kalkan yol alır.' Bu nedenle normal mesainin dışında da mahallelerimizde, sokaklarımızdayız. Var gücümüzle çalışıyoruz. Güne erken başlıyoruz çünkü Güçlü Bornova yolculuğumuzda uzun bir yolumuz var" dedi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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